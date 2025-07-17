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Андронов о питании: «Ел шоколад, пил газировку – был обычным пацаном. В Америке все изменилось, впервые услышал про процент жира, что макароны и хлеб – не всегда лучшая идея»

Сергей Андронов заявил, что пересмотрел пищевые привычки в Северной Америке.

Нападающий выступал в АХЛ с 2012 по 2014 год и провел 117 матчей. Андронов не играл в НХЛ. 

– В каком возрасте начали подходить к питанию и восстановлению осознанно? Это пришло рано?

– Нет, я был обычным пацаном. Ел шоколад, пил газировку – все как у всех. Все изменилось, когда я поехал в Америку. Там я впервые услышал про процент жира, про то, что макароны и хлеб – не всегда лучшая идея. А как не есть хлеб? Мы всю жизнь ели хлеб с макаронами. Но мне там объяснили: «Если хочешь играть в НХЛ – вот твои параметры».

Я не был толстым. Но это как раз тот случай, когда ты skinny fat – худой, но с лишним жиром. Я был уверен, что со мной все в порядке, а меня померили и сказали, что нужно стремиться к определенным цифрам.

Я принял правила игры, начал работать. И почувствовал, как мне это помогает. Я стал лучше себя чувствовать, у меня появилась энергия, сила. А потом я уже сам стал копаться, искать, читать. Мне понравился такой стиль жизни.

– Хотела еще спросить про питание. Что обязательно есть в вашем рационе? А чего там точно не найти?

– Я абсолютно спокоен к любым десертам. Газировок у нас нет вообще. Батончики, шоколадки – этого тоже нет. Из сладкого, наверное, только то, что дети едят – хлопья. Мы пытаемся их убрать, но пока дома это есть.

Колбасы, полуфабрикатов у нас тоже нет. Соков практически нет – считаем, что лучше пить воду. Чем меньше сахара, тем лучше, – сказал форвард СКА Сергей Андронов.

Андронов про сон: «Встаю в 5:30, ложиться стараюсь в 22 часа. Читал статью американского спецназовца, у них протокол – вставать в одно и то же время. Организм привыкает»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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