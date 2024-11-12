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Роман Ротенберг: «Есть выражение: «Какое питание, такое катание». СКА помогает ребятам в этом, но нужно желание самого игрока, стремление развиваться»

Роман Ротенберг высказался о важности качественного питания для хоккеистов.

– На одной из пресс-конференций вы рассказывали про удивительную деревню Матокса. И такое подозрение, что в ней побывал Сергей Толчинский, раз он сразу попал в первое звено после двух пропущенных матчей. 

– Сергей попал в первое звено, так как он заслужил это своей работой. И он сегодня здорово сыграл, пусть и не забил. И здесь много факторов. Знаете, есть хоккейное выражение: «Какое питание, такое катание».

Если у нас есть возможность помочь нашим ребятам с точки зрения питания – мы помогаем, но здесь много факторов: правильная подготовка, желание самого игрока, стремление развиваться, характер и физическое состояние.

Сегодня все сошлось, поэтому Толчинский заслуженно вышел в первом звене. Но всегда есть что улучшить, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Авангарда» (1:2). 

Ротенберг о результативности Кузнецова и Глотова после травм: «Кефир, каша с фермы. Никакой химии, натуральные продукты. Мы все стараемся питаться правильно и высыпаться»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
logoАвангард
logoСКА
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoСергей Толчинский
Питание
еда
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