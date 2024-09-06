Кэсселс о русской кухне: «Первое место – борщ, это объедение. Отмечу пельмени со сметаной, понравились блины – отличный вариант для завтрака»

Коул Кэсселс рассказал о любимых блюдах в русской кухне.

29-летний нападающий перешел в «Авангард » из Северной Америки в это межсезонье.

– Что вас больше всего удивило в России?

– В России почти везде очень свежая еда, как на рынке. На нашей арене замечательная еда, она очень вкусная. Также я пробовал традиционные блюда русской кухни, они фантастические.

– Что вам больше всего зашло из русской кухни?

– Первое место – борщ. Я впервые его попробовал – это объедение! Мне еще понравились блины. Для завтрака отличный вариант. И отмечу также пельмени со сметаной, тоже очень вкусно. Вот эти три блюда выделю, – сказал форвард «Авангарда» Коул Кэсселс .

Кэсселс о России: «Есть байка, что у вас лучшая водка в мире и везде медведи, но я не видел тут медведей. Большинство ранее услышанного о России – неправда»