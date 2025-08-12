Агент Ливо о том, можно ли сказать, что игрок начнет сезон в «Тракторе»: «На данный момент нет»

Агент Джоша Ливо высказался о возможном переходе игрока в «Трактор».

Вчера появилась информация , что «Салават» расторг соглашение с нападающим. В качестве причины указано опоздание хоккеиста на сборы.

КХЛ пока не аннулировала контракт Ливо с «Салаватом» «ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста».

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Трактор ». Сегодня клуб обменял американского форварда Майка Веккионе, освободив легионерскую позицию.

– Можно сказать, что Ливо начнет следующий сезон в «Тракторе»?

– На данный момент нет, – сказал агент Иван Ботев.

