  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Ливо о том, можно ли сказать, что игрок начнет сезон в «Тракторе»: «На данный момент нет»
2

Агент Ливо о том, можно ли сказать, что игрок начнет сезон в «Тракторе»: «На данный момент нет»

Агент Джоша Ливо высказался о возможном переходе игрока в «Трактор».

Вчера появилась информация, что «Салават» расторг соглашение с нападающим. В качестве причины указано опоздание хоккеиста на сборы.

КХЛ пока не аннулировала контракт Ливо с «Салаватом» «ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста».

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Трактор». Сегодня клуб обменял американского форварда Майка Веккионе, освободив легионерскую позицию.

– Можно сказать, что Ливо начнет следующий сезон в «Тракторе»?

– На данный момент нет, – сказал агент Иван Ботев. 

«Салават Юлаев» аннулировал контракт с Джошуа Ливо за неявку: мысли по ситуации

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoТрактор
logoМатч ТВ
Иван Ботев
logoКХЛ
возможные переходы
logoДжош Ливо
logoСалават Юлаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Самые эффективные игроки КХЛ. Высчитали стоимость каждого очка
59 минут назад
«Трактор» обменял Веккионе в «Барыс» на денежную компенсацию
21сегодня, 15:10
«Трактор» хочет обменять Сафина в «Нефтехимик» на Леонтьева (Metaratings)
6сегодня, 14:12
Главные новости
Оклад Бландиси в СКА – около 65 млн рублей за сезон (Metaratings)
4 минуты назад
Кубок Минска. «Динамо» Минск играет с «Ладой»
139 минут назадLive
Новиков о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Овечкину можно поставить памятник в Вашингтоне. Он стал проводником между Россией и США. А на идиотов не надо обращать внимания»
149 минут назад
СКА подписал контракт с Бландиси на 2 года. У 31-летнего форварда 321 очко в 448 матчах АХЛ
2сегодня, 15:23
«Трактор» обменял Веккионе в «Барыс» на денежную компенсацию
21сегодня, 15:10
«Трактор» хочет обменять Сафина в «Нефтехимик» на Леонтьева (Metaratings)
6сегодня, 14:12
Новиков об Овечкине: «Портрет хоккеиста-киборга надо по нему составить. Количество силовых приемов зашкаливает – вспоминаю, когда Александр подкатился под Ягра на Олимпиаде»
8сегодня, 12:40
«Трактор» может расторгнуть контракт с Дэем, чтобы подписать Ливо (Metaratings)
21сегодня, 12:22
Забуга о составе «Торпедо»: «Нет родственных отношений, предубеждений или симпатий – мы гарантировали это команде. Оцениваем всех здесь и сейчас»
3сегодня, 11:55
Фетисов о Ливо: «Если «Салават» хочет расторгнуть контракт, значит, он не просто опоздал на сборы – произошло что‑то еще»
6сегодня, 11:29
Ко всем новостям
Последние новости
Бабаев о Шумакове: «Интерес в КХЛ есть. После пары недель сборов пойдут отсевы, и я думаю, что ему дадут шанс на просмотровый контракт»
11 минут назад
Фастовский о Ливо: «Расторгать контракт по таким основаниям сложно с юридической точки зрения. История затянется, думаю»
40 минут назад
Виталий Прошкин: «Ливо сам дал повод для расторжения контракта, не приехав на сборы. Почему он только в середине августа получает визу?»
2сегодня, 15:37
Вайсфельд о расторжении Ливо с «Салаватом»: «Удивляет сам факт переподписания. У клуба миллиардные долги, но подписывают самого дорогого игрока лиги. Странный шаг»
3сегодня, 14:56
Крикунов о том, где поселился в Сочи: «Пока дали квартиру в жилом комплексе, где каждый дом назван в честь фрукта. Я живу в «сливе». Нас на машине забирают и возят во дворец»
2сегодня, 14:47
«Адмирал» расторг контракт с Дюкаревым по обоюдному согласию
сегодня, 14:24
Плющев о расторжении Ливо с «Салаватом»: «Лукавят обе стороны. Суета началась, когда легионеры почувствовали свободу действий. Это пошло, когда КХЛ объявила о независимости»
1сегодня, 14:00
Журова о блокировке счетов Овечкина: «Это может произойти из-за какой-то мелочи – забыл, что-то не оплатил, у каждого такое бывает. Вы представляете, сколько у него всего»
2сегодня, 13:47
Коньков о возможных трансферах СКА: «Надо смотреть, сколько средств осталось. Селекция – постоянный процесс, команда будет вести поиски»
сегодня, 12:58
Терещенко о сезоне КХЛ: «Спихнуть «Локомотив» с пьедестала будет тяжело – они никого не потеряли, продлили Радулова и нашли замену тренеру. Есть большие шансы на повтор успеха»
3сегодня, 12:49