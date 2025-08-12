Агент Ливо о том, можно ли сказать, что игрок начнет сезон в «Тракторе»: «На данный момент нет»
Агент Джоша Ливо высказался о возможном переходе игрока в «Трактор».
Вчера появилась информация, что «Салават» расторг соглашение с нападающим. В качестве причины указано опоздание хоккеиста на сборы.
КХЛ пока не аннулировала контракт Ливо с «Салаватом» «ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста».
Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Трактор». Сегодня клуб обменял американского форварда Майка Веккионе, освободив легионерскую позицию.
– Можно сказать, что Ливо начнет следующий сезон в «Тракторе»?
– На данный момент нет, – сказал агент Иван Ботев.
«Салават Юлаев» аннулировал контракт с Джошуа Ливо за неявку: мысли по ситуации
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости