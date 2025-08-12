Планируется, что контракт Ливо займет не более 80 млн рублей в год в платежке «Трактора» (Артур Хайруллин)

Контракт Джоша Ливо займет не более 80 млн рублей в год в платежке «Трактора».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«По моей информации, планируется, что контракт Ливо займет в платежке «Трактора » не более 80 миллионов рублей в год», – написал Хайруллин.

Вчера стало известно , что «Салават Юлаев » расторг контракт с Джошем Ливо без выплаты денежной компенсации. В качестве причины указано опоздание хоккеиста на сборы. Зарплата 32-летнего игрока по 2-летнему контракту с «Салаватом» составляла 110 млн рублей за сезон.

При этом КХЛ пока не аннулировала контракт Ливо с «Салаватом» «ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста».

В прошлом сезоне Ливо набрал за «Салават» 80 (49+31) очков в 62 матчах при полезности «плюс 26». В плей-офф у форварда 15 (2+13) баллов в 14 играх при полезности «плюс 2». Он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата в минувшем сезоне.

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Трактор». Сегодня клуб обменял американского форварда Майка Веккионе, освободив легионерскую позицию.