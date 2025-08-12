Бердин о переходе в «Ак Барс»: «Казань мне нравится культурой, порядком и красотой, обожаю треугольники с гусем. Приезжаю каждое лето»

Михаил Бердин прокомментировал переезд в Казань.

Ранее 27-летний голкипер подписал с «Ак Барсом » контракт на год.

«Здесь я точно не впервые, приезжаю сюда каждое лето. По-своему я люблю Казань, хотя я сам из Уфы, мне тут рядом.

Казань мне нравится своей культурой, порядком и красотой. Наверное, это основное. Еще обожаю треугольники с гусем», – сказал Михаил Бердин .

