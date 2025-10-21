Тэйвс забил 1-й гол в НХЛ с апреля 2023 года. У 37-летнего форварда «Виннипега» 4 очка в 6 матчах в сезоне

Джонатан Тэйвс забил 1-й гол в НХЛ с апреля 2023 года.

Форвард «Виннипега » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари » (2:1).

В текущем сезоне у трехкратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Чикаго» стало 4 (1+3) очка в 6 играх при полезности «минус 2».

Напомним, что в межсезонье Тэйвс вернулся в хоккей после пропуска двух полных сезонов, подписав контракт с «Джетс» (командой из своего родного города) на один год.

Джонатан (37 лет 134 дня) стал самым возрастным игроком на момент первого гола за команду, а в истории франшизы (с учетом достижений «Атланты Трэшерс») – пятым в таком списке.

В него также входят Марк Рекки (39 лет 314 дней, 2007 год), Мэтью Шнайдер (39 лет 135 дней, 2008), Скотт Мелланби (39 лет 119 дней, 2005) и Петер Бондра (37 лет 242 дня, 2005).