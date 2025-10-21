  • Спортс
  • Тэйвс с 1-м голом за 921 день, Типпет с дублем и Юров с 1-м голом в карьере – звезды дня в НХЛ
Тэйвс с 1-м голом за 921 день, Типпет с дублем и Юров с 1-м голом в карьере – звезды дня в НХЛ

Джонатан Тэйвс, Оуэн Типпет и Данила Юров – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – форвард «Миннесоты» Данила Юров с первой заброшенной шайбой в лиге в матче с «Рейнджерс» (3:1). Гол россиянина оказался победным. 

Вторая звезда – форвард «Филадельфии» Оуэн Типпет с дублем в ворота «Сиэтла» (5:2). 

Первая звезда – форвард «Виннипега» Джонатан Тэйвс с первым голом в лиге за 921 день (с апреля 2023 года). Экс-капитан «Чикаго» отличился в матче с «Калгари» (2:1). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
