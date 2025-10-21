Тэйвс с 1-м голом за 921 день, Типпет с дублем и Юров с 1-м голом в карьере – звезды дня в НХЛ
Джонатан Тэйвс, Оуэн Типпет и Данила Юров – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Миннесоты» Данила Юров с первой заброшенной шайбой в лиге в матче с «Рейнджерс» (3:1). Гол россиянина оказался победным.
Вторая звезда – форвард «Филадельфии» Оуэн Типпет с дублем в ворота «Сиэтла» (5:2).
Первая звезда – форвард «Виннипега» Джонатан Тэйвс с первым голом в лиге за 921 день (с апреля 2023 года). Экс-капитан «Чикаго» отличился в матче с «Калгари» (2:1).
