Хартли о Радулове: «У него эмоции никогда не кончаются. Сравнение с Ковальчуком правильное, оба отличные лидеры»

Боб Хартли сравнил Александра Радулова с Ильей Ковальчуком.

– Можете ли вы сравнить Александра Радулова с Ильей Ковальчуком, с которым работали в «Авангарде»?

– У Александра эмоции никогда не кончаются. Сравнение с Ковальчуком правильное. Оба отличные лидеры.

Что Александр делает на льду, в раздевалке, на скамейке… Заводит ребят и придает много эмоций и уверенности, – сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
