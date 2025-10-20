Хартли о Радулове: «У него эмоции никогда не кончаются. Сравнение с Ковальчуком правильное, оба отличные лидеры»
Боб Хартли сравнил Александра Радулова с Ильей Ковальчуком.
– Можете ли вы сравнить Александра Радулова с Ильей Ковальчуком, с которым работали в «Авангарде»?
– У Александра эмоции никогда не кончаются. Сравнение с Ковальчуком правильное. Оба отличные лидеры.
Что Александр делает на льду, в раздевалке, на скамейке… Заводит ребят и придает много эмоций и уверенности, – сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
