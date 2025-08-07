«Ак Барс» подписал контракт с Бердиным на год

«Ак Барс» заключил контракт с Михаилом Бердиным.

Срок соглашения рассчитан на один сезон.

В прошлом сезоне Михаил Бердин провел 11 матчей за «Авангард » в Фонбет чемпионате КХЛ , пропуская в среднем 1,87 шайбы и отражая 92,9% бросков.

Ранее сообщалось , что зарплата вратаря в «Ак Барсе » составит 20 млн рублей за сезон.