«Ак Барс» подписал контракт с Бердиным на год
«Ак Барс» заключил контракт с Михаилом Бердиным.
Срок соглашения рассчитан на один сезон.
В прошлом сезоне Михаил Бердин провел 11 матчей за «Авангард» в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 1,87 шайбы и отражая 92,9% бросков.
Ранее сообщалось, что зарплата вратаря в «Ак Барсе» составит 20 млн рублей за сезон.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
