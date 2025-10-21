Квартальнов о 3:5 от ЦСКА: «Пинчук перевернул игру своей работой. Ребята, которые 2 периода перекуривали, посмотрели на это. Где-то он заигрывается, но сейчас мы позволили это делать»
Дмитрий Квартальнов высказался об игре нападающего Виталия Пинчука.
В понедельник «Динамо» уступило ЦСКА со счетом 3:5. В третьем периоде клуб из Минска забросил две шайбы, Пинчук отметился результативной передачей.
– Пинчук заигрывается, согласны с тем, что он перетягивает одеяло на себя?
– Хоть мы и не перевернули матч, Пинчук перевернул нам эту игру своей работой и своим отношением. И ребята, которые два периода перекуривали, посмотрели на это.
Соглашусь, он где-то заигрывается, но сейчас мы позволили это делать, он тот человек, который все взял на себя, – сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости