Квартальнов о 3:5 от ЦСКА: «Пинчук перевернул игру своей работой. Ребята, которые 2 периода перекуривали, посмотрели на это. Где-то он заигрывается, но сейчас мы позволили это делать»

Дмитрий Квартальнов высказался об игре нападающего Виталия Пинчука.

В понедельник «Динамо» уступило ЦСКА со счетом 3:5. В третьем периоде клуб из Минска забросил две шайбы, Пинчук отметился результативной передачей.

– Пинчук заигрывается, согласны с тем, что он перетягивает одеяло на себя?

– Хоть мы и не перевернули матч, Пинчук перевернул нам эту игру своей работой и своим отношением. И ребята, которые два периода перекуривали, посмотрели на это.

Соглашусь, он где-то заигрывается, но сейчас мы позволили это делать, он тот человек, который все взял на себя, – сказал главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов .