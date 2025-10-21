«Рейнджерс» проиграли 4 из 4 домашних матчей на старте сезона с разницей шайб 1:9. На выезде у команды 7 очков в 4 играх

«Рейнджерс» проиграли 4 из 4 матчей дома на старте сезона с разницей шайб 1:9.

Клуб из Нью-Йорка проиграл «Миннесоте» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

Команда Майка Салливана пока не может победить в Madison Square Garden – 4 поражения в 4 играх. Ранее клуб уступил «Питтсбургу» (0:3), «Вашингтону» (0:1) и «Эдмонтону» (0:2), став первой командой в истории, не забившей в трех стартовых домашних матчах в сезоне.

Сегодня «Рейнджерс» прервали свою безголевую серию на домашней арене на отметке 180:57 – Артемий Панарин отличился на 1-й минуте.

Таким образом, антирекорд НХЛ (187:19, «Питтсбург Пайрэтс», 1928/29; у команды было два матча с овертаймами, в те годы продолжавшимися по 10 минут) устоял.

При этом на выезде «Рейнджерс » набрали 7 очков в 4 матчах, одержав 3 победы при одном поражении в овертайме.