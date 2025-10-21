  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Рейнджерс» проиграли 4 из 4 домашних матчей на старте сезона с разницей шайб 1:9. На выезде у команды 7 очков в 4 играх
1

«Рейнджерс» проиграли 4 из 4 домашних матчей на старте сезона с разницей шайб 1:9. На выезде у команды 7 очков в 4 играх

«Рейнджерс» проиграли 4 из 4 матчей дома на старте сезона с разницей шайб 1:9.

Клуб из Нью-Йорка проиграл «Миннесоте» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ

Команда Майка Салливана пока не может победить в Madison Square Garden – 4 поражения в 4 играх. Ранее клуб уступил «Питтсбургу» (0:3), «Вашингтону» (0:1) и «Эдмонтону» (0:2), став первой командой в истории, не забившей в трех стартовых домашних матчах в сезоне. 

Сегодня «Рейнджерс» прервали свою безголевую серию на домашней арене на отметке 180:57 – Артемий Панарин отличился на 1-й минуте. 

Таким образом, антирекорд НХЛ (187:19, «Питтсбург Пайрэтс», 1928/29; у команды было два матча с овертаймами, в те годы продолжавшимися по 10 минут) устоял.

При этом на выезде «Рейнджерс» набрали 7 очков в 4 матчах, одержав 3 победы при одном поражении в овертайме. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoМайк Салливан
logoМиннесота
logoРейнджерс
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Тэйвс с 1-м голом за 921 день, Типпет с дублем и Юров с 1-м голом в карьере – звезды дня в НХЛ
37 минут назад
Свечников продлил до 6 серию игр без очков на старте сезона НХЛ. У него 2 броска и «минус 2» за 13:38 против «Вегаса»
11сегодня, 05:55
Барбашев набрал 1+1 в матче с «Каролиной» и стал 2-й звездой. У форварда «Вегаса» 8 очков и «+5» в 7 играх в сезоне
3сегодня, 05:45Видео
КХЛ. «Адмирал» примет «Северсталь», «Металлург» в гостях у «Сибири», «Салават» против «Трактора», «Спартак» сыграет с «Шанхаем»
23сегодня, 05:25
Дорофеев забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Каролиной». Он делит лидерство в гонке снайперов НХЛ с Пинто и Шайфли
26сегодня, 04:55Видео
НХЛ. «Рейнджерс» уступили «Миннесоте», «Филадельфия» обыграла «Сиэтл», «Монреаль» был сильнее «Баффало», «Вегас» прервал серию побед «Каролины»
107сегодня, 04:45
Гребенкин подрался с Кэйлом Флери в матче против «Сиэтла», вступившись за партнера. Форвард «Филадельфии» получил 17 минут штрафа как зачинщик
11сегодня, 03:55Видео
Шестеркин отразил 29 из 31 броска «Миннесоты» и стал 3-й звездой матча. Во 2-м периоде Капризов разбил его защиту для шеи, бросив с острого угла
10сегодня, 03:40Видео
Юров забил 1-й гол в НХЛ – победный в матче с «Рейнджерс». Форвард «Миннесоты» был признан 1-й звездой встречи
20сегодня, 03:00Видео
Кудашов об обмене Броссо: «Считаю его хорошим игроком. Черных кошек в темной комнате никаких нет, просто нам нужно усилить другие позиции. Как говорят в Америке – это просто бизнес»
11вчера, 21:43
Ко всем новостям
Последние новости
Тэйвс забил 1-й гол в НХЛ с апреля 2023 года. У 37-летнего форварда «Виннипега» 4 очка в 6 матчах в сезоне
сегодня, 06:55Видео
Ларкин с 4+5, Айкел с 3+5 и вратарь «Колорадо» Уэджвуд с 3 победами в 3 играх при 95,4% сэйвов – звезды недели в НХЛ
1сегодня, 04:30
Капризов забил 5-й гол в сезоне в матче с «Рейнджерс» – в пустые ворота. У него 10 очков в 7 играх
2сегодня, 03:25Видео
Панарин забил 1-й домашний гол «Рейнджерс» в сезоне – в 4-м матче. Он стал единственным для команды в игре с «Миннесотой»
1сегодня, 03:15Видео
Хартли о Мисюле: «Даниил хорошо прогрессирует. Он большой защитник с хорошим катанием, может отдать пас, может играть в силовой хоккей»
вчера, 21:57
Квартальнов о 3:5 от ЦСКА: «Пинчук перевернул игру своей работой. Ребята, которые 2 периода перекуривали, посмотрели на это. Где-то он заигрывается, но сейчас мы позволили это делать»
вчера, 21:29
Хартли о Радулове: «У него эмоции никогда не кончаются. Сравнение с Ковальчуком правильное, оба отличные лидеры»
1вчера, 20:56
Квартальнов о 3:5 от ЦСКА: «Вбрасывания нас уничтожили, особенно в первые два периода в своей зоне. Сразу отдаем инициативу. Ну и игра в спецбригаде, у соперника был большой гандикап»
вчера, 20:35
«Динамо» Минск проиграло 4 из 5 последних матчей. Команда Квартальнова идет 5-й на Западе
1вчера, 19:26
Спронг сделал дубль в матче с минским «Динамо». Форвард вернулся в состав ЦСКА после пропуска 2 игр
3вчера, 19:18