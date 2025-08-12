  • Спортс
  Капитан «Ак Барса» Марченко: «Мне нравится теннис, Федерер – лучший в истории. Моя супруга – бывшая теннисистка, играем в свободное время»
2

Капитан «Ак Барса» Марченко: «Мне нравится теннис, Федерер – лучший в истории. Моя супруга – бывшая теннисистка, играем в свободное время»

Алексей Марченко назвал Роджера Федерера лучшим теннисистом в истории.

«Мне очень нравится большой теннис, моя супруга – бывшая теннисистка, в свободное время играем с ней в теннис.

Сейчас на первых ролях – Янник Синнер и Карлос Алькарас, но в истории лучше всех был Роджер Федерер», – сказал капитан «Ак Барса». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
