Хартли о Мисюле: «Даниил хорошо прогрессирует. Он большой защитник с хорошим катанием, может отдать пас, может играть в силовой хоккей»

Боб Хартли оценил выступление Даниила Мисюля за «Локомотив».

– 20 октября день рождения у Даниила Мисюля, который ранее выступал в Северной Америке. Как думаете, он готов попробовать свои силы там снова?

– Даниил хорошо прогрессирует. Наверное, ему комфортно было привыкнуть к нашей системе, так как я сам из Северной Америки, а он играл уже в такой тип хоккея.

Он большой защитник с хорошим катанием, может отдать пас, может играть в силовой хоккей. Рад его прогрессу. По поводу будущего с ним не разговаривал. Доиграем этот сезон, а там посмотрим, – сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.