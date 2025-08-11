Михаил Фисенко: «Деньги отдаю жене, своими не владею. В наше время важно быть грамотным в финансовых вопросах»
Михаил Фисенко высказался о важности финансовой грамотности.
В межсезонье 35-летний нападающий подписал контракт с «Ак Барсом» на год. Сообщалось, что его зарплата составит 10 млн рублей за сезон.
«Деньги я отдаю жене (смеется – Спортс’‘). Так что своими деньгами не владею, шучу. Конечно, в наше время нужно быть внимательным, разные бывают ситуации, моменты. Важно быть грамотным в финансовых вопросах.
Не забываю про благотворительность, стараюсь обращать внимание на людей, которые в тяжелом положении. В Москве помогаю сейчас команде по следж-хоккею, они тренируются, довольные, у них есть все для занятий спортом, и ребята довольны этим шансом», – сказал Михаил Фисенко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
