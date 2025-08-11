  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Михаил Фисенко: «Деньги отдаю жене, своими не владею. В наше время важно быть грамотным в финансовых вопросах»
3

Михаил Фисенко: «Деньги отдаю жене, своими не владею. В наше время важно быть грамотным в финансовых вопросах»

Михаил Фисенко высказался о важности финансовой грамотности.

В межсезонье 35-летний нападающий подписал контракт с «Ак Барсом» на год. Сообщалось, что его зарплата составит 10 млн рублей за сезон. 

«Деньги я отдаю жене (смеется – Спортс’‘). Так что своими деньгами не владею, шучу. Конечно, в наше время нужно быть внимательным, разные бывают ситуации, моменты. Важно быть грамотным в финансовых вопросах.

Не забываю про благотворительность, стараюсь обращать внимание на людей, которые в тяжелом положении. В Москве помогаю сейчас команде по следж-хоккею, они тренируются, довольные, у них есть все для занятий спортом, и ребята довольны этим шансом», – сказал Михаил Фисенко

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoКХЛ
logoМихаил Фисенко
деньги
logoЧемпионат.com
logoАк Барс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Анвар Гатиятулин: «Джентльмены удачи» и «Берегись автомобиля» – мои любимые фильмы, музыка – Высоцкий, еда – куриные котлеты, я не привередлив»
1вчера, 18:25
Новичок «Ак Барса» Калынак: «Если бы не хоккей, играл бы в гольф. В Казани хорошее поле, хотелось бы выбраться на него. Я вырос в маленьком городе на ферме, мог стать механиком»
вчера, 17:13
Агент Ливо: «Денег нет у «Салавата», видимо, платить не могут. Клуб хотел освободиться от контракта с Джошем, расторг его по своей инициативе»
19вчера, 15:53
Главные новости
«Ак Барс» предлагал Петану 50 млн рублей в год – он получал 65 млн по прошлому контракту. Форвард уехал в Швейцарию (Артур Хайруллин)
7 минут назад
Крикунов о предложении возглавить «Сочи»: «Менял крышу у себя дома – поднимаю трубку, а там новый гендиректор клуба. По ходу разговора уже согласился»
119 минут назад
ФНС заблокировала счета Овечкина. Форвард «Вашингтона» не присылал декларации по ИП с 2023 года («Мash на спорте»)
2530 минут назад
Зампред Госдумы Жуков об ужесточении лимита в РПЛ: «Разве 5 легионеров – жесткий лимит? В КХЛ – не более 5 иностранцев. Это плохо влияет на развитие хоккея?»
5038 минут назад
Владимир Плющев: «Вокруг КХЛ бардак – легионеры могут перебежать в Европу без санкций, теперь и у нас перед ними нет обязательств. Шлейф от дела Ливо будет тянуться долго»
45 минут назад
Шуравин – лучший проспект «Флориды» по версии сайта НХЛ. У защитника ЦСКА 44 матча в МХЛ и полезность «плюс 29» в прошлом сезоне
5сегодня, 06:45
Форвард «Динамо» Комтуа: «У России сейчас дурная репутация, но Москва все равно прекрасный город. Здесь я вновь открыл удовольствие от игры в хоккей»
35сегодня, 06:31
Сергей Самсонов о Дацюке: «Талантливый, но трудолюбивый игрок – с такими можно выигрывать Кубок Стэнли. «Детройту» очень повезло»
сегодня, 05:58
Плющев о КХЛ: «Контракты все больше напоминают филькины грамоты. После истории с Ткачевым вы не найдете хоккеиста, который подпишется на 3 года и больше»
8сегодня, 05:38
«Салават» предлагал Ливо переподписать контракт, снизив зарплату. Игрок отказался
14сегодня, 05:10
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Самсонов о Сурине: «Похож на Ткачака из «Флориды». Уникальный игрок – он многое даст «Нэшвиллу», когда приедет»
2сегодня, 06:58
Галузин о завершении карьеры: «В конце сезона говорил, что рассмотрю только «Витязь» или «Торпедо». Агент сказал, что таких вариантов нет»
1сегодня, 06:11
Бердин о переходе в «Ак Барс»: «Казань мне нравится культурой, порядком и красотой, обожаю треугольники с гусем. Приезжаю каждое лето»
2сегодня, 05:48
Защитник «Сибири» Приски: «Долгий перелет – 9,5 часа из Нью-Йорка в Стамбул, потом 6 часов – в Новосибирск. Андреофф и Бек говорили только хорошее о городе и команде»
2сегодня, 05:27
Барак о том, что в «Металлурге» стало много небольших форвардов: «Мы любим играть в очень быстрый хоккей, мне будет комфортно. Ткачев – невероятный плеймейкер»
сегодня, 04:55
18-летний форвард «Локо» Якуценак перешел в клуб WHL «Принс Джордж». У него 20 очков в 46 играх в МХЛ в прошлом сезоне
сегодня, 03:55
«Барыс» подписал пробные контракты с Паутовым и форвардом сборной Казахстана Волковым, игравшим за «Арлан»
сегодня, 03:40
«Сиэтл» продлил Райкера Эванса на 2 года, кэпхит – 2,05 млн долларов. Защитник набрал 25 очков в 79 играх в прошлом сезоне НХЛ
1сегодня, 03:10
Капитан «Ак Барса» Марченко: «Мне нравится теннис, Федерер – лучший в истории. Моя супруга – бывшая теннисистка, играем в свободное время»
2вчера, 21:11
«Миннесота» подписала с Джеком Джонсоном просмотровый контракт. У 38-летнего защитника 1228 матчей в НХЛ и 342 очка
вчера, 20:59