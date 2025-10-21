Юров о 1-м голе в НХЛ: «Мечтал с детства. Благодарен семье, девушке и младшей сестре»

Данила Юров прокомментировал свой первый гол в НХЛ.

Форвард «Миннесоты » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:1). На его счету 1 (1+0) очко за 5 игр.

«Я счастлив, что смог забить первый гол. В предыдущих матчах у меня было много моментов, но я никак не мог отличиться. Наконец‑то это произошло. Я мечтал об этом с детства.

Хочу поблагодарить всю мою семью, родителей, девушку, мою младшую сестру. За все, что они для меня сделали», – сказал Данила Юров .

