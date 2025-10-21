У Демидова ассист в игре с «Баффало». 19-летний форвард «Монреаля» набрал 1+4 за 7 матчей

Иван Демидов сделал голевую передачу в игре с «Баффало».

Матч регулярного чемпионата НХЛ завершился победой «Монреаля » (4:2). Российский нападающий помог Оливеру Капанену открыть счет на 9-й минуте первого периода.

Демидов провел на льду 12 минут и 27 секунд, ни разу не бросил в створ ворот, совершил две потери и сделал один перехват.

В текущем сезоне на счету 19-летнего форварда 5 (1+4) очков за 7 матчей при полезности «плюс 2» и среднем игровом времени 14:17.