У Демидова ассист в игре с «Баффало». 19-летний форвард «Монреаля» набрал 1+4 за 7 матчей
Иван Демидов сделал голевую передачу в игре с «Баффало».
Матч регулярного чемпионата НХЛ завершился победой «Монреаля» (4:2). Российский нападающий помог Оливеру Капанену открыть счет на 9-й минуте первого периода.
Демидов провел на льду 12 минут и 27 секунд, ни разу не бросил в створ ворот, совершил две потери и сделал один перехват.
В текущем сезоне на счету 19-летнего форварда 5 (1+4) очков за 7 матчей при полезности «плюс 2» и среднем игровом времени 14:17.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости