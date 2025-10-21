Мичков сделал ассист на победный гол с «Сиэтлом». У форварда «Филадельфии» 1+1 за 6 игр сезона
Матвей Мичков сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Филадельфия» одержала победу над «Сиэтлом» (5:2). 20-летний нападающий ассистировал Трэвису Конекны во втором периоде, эта шайба стала победной.
Мичков провел на льду 16 минут и 15 секунд, нанес два броска в створ ворот, сделал один силовой прием и допустил две потери при полезности «плюс 1».
В текущем сезоне на его счету 2 (1+1) очка в 6 матчах при показателе полезности «0».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
