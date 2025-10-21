Ларкин с 4+5, Айкел с 3+5 и вратарь «Колорадо» Уэджвуд с 3 победами в 3 играх при 95,4% сэйвов – звезды недели в НХЛ

Дилан Ларкин, Джек Айкел и Скотт Уэджвуд – звезды недели в НХЛ.

В лиге подвели итоги игровой недели, завершившейся 19 октября (по московскому времени – утром 20 октября).

Третья звезда – вратарь «Колорадо » Скотт Уэджвуд. В 3 матчах на неделе у него 3 победы при 95,4% сэйвов и коэффициенте надежности 1,00.

Вторая звезда – форвард «Вегаса » Джек Айкел с 8 (3+5) очками в 3 играх.

Первая звезда – капитан «Детройта » Дилан Ларкин с 9 (4+5) очками и полезностью «+7» в 4 играх.