Ларкин с 4+5, Айкел с 3+5 и вратарь «Колорадо» Уэджвуд с 3 победами в 3 играх при 95,4% сэйвов – звезды недели в НХЛ

Дилан Ларкин, Джек Айкел и Скотт Уэджвуд – звезды недели в НХЛ.

В лиге подвели итоги игровой недели, завершившейся 19 октября (по московскому времени – утром 20 октября). 

Третья звезда – вратарь «Колорадо» Скотт Уэджвуд. В 3 матчах на неделе у него 3 победы при 95,4% сэйвов и коэффициенте надежности 1,00. 

Вторая звезда – форвард «Вегаса» Джек Айкел с 8 (3+5) очками в 3 играх. 

Первая звезда – капитан «Детройта» Дилан Ларкин с 9 (4+5) очками и полезностью «+7» в 4 играх. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
