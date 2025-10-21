Элерс набрал 1-е очко за «Каролину» в 6-й игре – ассист с «Вегасом». Форвард получает 8,5 млн долларов в год

Николай Элерс набрал первое очко за «Каролину».

29-летний датчанин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (1:4). На его счету стало 1 (0+1) очко за 6 игр.

Элерс перешел в «Харрикейнс » этим летом, подписав контракт на 6 сезонов со средней годовой зарплатой 8,5 млн долларов.

В прошлой регулярке он набрал 63 (24+39) очка за 69 игр в составе «Виннипега », а также 7 (5+2) баллов в 8 матчах Кубка Стэнли.

Свечников продлил до 6 серию игр без очков на старте сезона НХЛ. У него 2 броска и «минус 2» за 13:38 против «Вегаса»