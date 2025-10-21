Гребенкин подрался с Кэйлом Флери в матче против «Сиэтла», вступившись за партнера. Форвард «Филадельфии» получил 17 минут штрафа как зачинщик

Никита Гребенкин подрался с Кэйлом Флери в матче «Филадельфии» и «Сиэтла» (5:2).

Эпизод произошел на 14-й минуте игры регулярного чемпионата НХЛ . Все началось с того, что Флери применил силовой прием против форварда «Флайерс» Гарнета Хэтэуэя .

Находившийся рядом Гребенкин вступился за партнера и начал драку, получившуюся очень короткой.

Тем не менее, обоим игрокам выписали по 5 минут штрафа, а россиянин получил еще дополнительные 2+10 как зачинщик.

Сегодня Никита (7:38 – все в равных составах) завершил игру с нейтральной полезностью и отметился еще только 1 броском по воротам (в створ не попал).

В 4 играх в текущем сезоне у него 1 (0+1) очко при полезности «минус 3».