РУСАДА проверило 25 игроков КХЛ на допинг в сентябре. У «Спартака» протестировали 6 человек, у ЦСКА – 4, у СКА и «Шанхая» – по 2, из «Авангарда» – 1

РУСАДА проверило 25 игроков КХЛ на допинг в сентябре.

Шесть из них выступают за «Спартак ». Это Вениамин Королев, Всеволод Матвеев, Даниил Орлов (второй раз в 2025 году), Павел Порядин, Герман Рубцов и Егор Зайцев (второй раз за год).

Также в сентябре Российское антидопинговое агентство протестировало четырех игроков ЦСКА , по два – из «Автомобилиста », «Ак Барса », СКА , «Шанхая », московского «Динамо », «Локомотива » и «Трактора », одного – из «Авангарда ».

РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб