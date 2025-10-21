  • Спортс
  • РУСАДА проверило 25 игроков КХЛ на допинг в сентябре. У «Спартака» протестировали 6 человек, у ЦСКА – 4, у СКА и «Шанхая» – по 2, из «Авангарда» – 1
РУСАДА проверило 25 игроков КХЛ на допинг в сентябре. У «Спартака» протестировали 6 человек, у ЦСКА – 4, у СКА и «Шанхая» – по 2, из «Авангарда» – 1

РУСАДА проверило 25 игроков КХЛ на допинг в сентябре.

Шесть из них выступают за «Спартак». Это Вениамин Королев, Всеволод Матвеев, Даниил Орлов (второй раз в 2025 году), Павел Порядин, Герман Рубцов и Егор Зайцев (второй раз за год).

Также в сентябре Российское антидопинговое агентство протестировало четырех игроков ЦСКА, по два – из «Автомобилиста», «Ак Барса», СКА, «Шанхая», московского «Динамо», «Локомотива» и «Трактора», одного – из «Авангарда».

РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
