Алексеев о рекордном голе Овечкина: «Запасные были в раздевалке. Я начал есть сэндвич, и тут он забивает – у меня полный рот, а все кричат: «Бежим, бежим!»

Александр Алексеев прокомментировал рекордный гол Александра Овечкина.

6 апреля 2025 года Овечкин забросил шайбу в ворота «Айлендерс» (1:4) и превзошел Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

– Вы были в команде, когда Александр Овечкин побил рекорд Гретцки. Расскажите, как все происходило изнутри, какие были ощущения?

– Это было очень круто, правда. Мы все знали, что когда он забьет, мы побежим на лед. Мы вместе поехали на выезд, даже травмированные были с нами. Запасные были не на трибуне, а в раздевалке.

Мы с другими ребятами, кто не играл, потренировались в зале и смотрели игру внизу по телевизору. Я как раз начал есть сэндвич, пил воду – и тут он забивает. У меня полный рот, а все кричат: «Бежим, бежим!»

Бешеная атмосфера. Гретцки был, жена его вышла, все вообще были. На трибунах – сумасшествие. Билеты продавались по 11-15 тысяч долларов. Здорово, что нам дали прочувствовать эту атмосферу.

– Вы потом вернулись в Вашингтон, был ли какой-то командный вечер по этому поводу?

– Да, на следующий день был выходной. Нам дали два выходных подряд, – сказал бывший защитник «Вашингтона» Александр Алексеев .

Алексеев о травме в плей-офф за «Вашингтон»: «Минус 6 зубов – три верхних выбиты с корнями, три нижних сколоты. Мне сделали временные пластины, крепящиеся к соседним зубам»