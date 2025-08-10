  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Алексеев о травме в плей-офф за «Вашингтон»: «Минус 6 зубов – три верхних выбиты с корнями, три нижних сколоты. Мне сделали временные пластины, крепящиеся к соседним зубам»
3

Алексеев о травме в плей-офф за «Вашингтон»: «Минус 6 зубов – три верхних выбиты с корнями, три нижних сколоты. Мне сделали временные пластины, крепящиеся к соседним зубам»

Александр Алексеев заявил, что потерял шесть зубов в матче плей-офф НХЛ.

В минувшем Кубке Стэнли российский защитник выступал за «Вашингтон». В первой игре серии с «Монреалем» (3:2 ОТ, 4-1) Алексеев получил удар клюшкой по лицу от Джейка Эванса.

«Я был полон сил, хорошо играл, и в третьем периоде – бац, мне выбили зубы. Удаления не было, судьи сказали, что это «часть завершающего движения».

И все – минус шесть зубов. Три верхних полностью выбиты, вместе с корнями. Три нижних сколоты, один сломался внутри.

Я пошел в раздевалку, но вернулся [в овертайме]. К счастью, мы сразу забили – Ови попал. После игры я сразу же пошел к стоматологу и просидел там до трех часов ночи. Операция, швы… Они даже пытались вырвать один верхний зуб из десны плоскогубцами – безуспешно.

Позже мне сделали две пластины, которые крепятся к соседним зубам. Нижние просто подпилили и поставили коронки.

Пластины временные – в постоянных нет смысла. Потому что если их снова выбьют, может быть перелом черепа – штифты войдут в челюсть», – сказал защитник «Питтсбурга» Александр Алексеев.

Алексеев перешел в «Питтсбург» из «Вашингтона». Контракт – на год с кэпхитом 775 тысяч долларов

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RG
logoВашингтон
logoПиттсбург
logoМонреаль
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoЗдоровье
травмы
logoАлександр Алексеев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кросби, Макдэвид, Бедард, Селебрини, Маккиннон, Уилсон и еще 36 игроков приглашены в лагерь сборной Канады перед ОИ-2026
562 августа, 11:45
Овечкин про обмен Кросби или Малкина в «Вашингтон»: «Если свершится, было бы прекрасно. Если нет, будем бороться своими силами»
1013 июля, 20:51
Алексеев перешел в «Питтсбург» из «Вашингтона». Контракт – на год с кэпхитом 775 тысяч долларов (PuckPedia)
272 июля, 19:31
Главные новости
Дацюк о «Детройте»: «Перестройка занимает около 7 лет, путь на вершину длиннее. Не хватает лидеров, может, сегодня игроки взрослеют медленнее, некоторые вечно остаются подростками»
5вчера, 21:57
Сергей Самсонов о Свечникове: «Был одним из лучших в «Каролине» и всей НХЛ в плей-офф. Это специфическая команда, в другой набрал бы на 15-20% очков больше»
1вчера, 21:43
Директор «Эдмонтона» о Березкине: «Может претендовать на место в топ-9 нападения. Зависит от того, хочет ли он попробовать себя в сильнейшей лиге или ему комфортнее там, где он сейчас»
2вчера, 21:27
Гатиятулин о стажировке в «Ванкувере»: «В НХЛ задаются стандарты, мы пробуем что-то внедрять. В «Каролине» тоже был, узнал их систему, в «Далласе». Это открыло глаза в плане атакующего хоккея»
1вчера, 20:41
Батрак об уходе Ливо из «Салавата»: «Не вписывался в бюджет, 100 млн рублей он нигде не будет получать сейчас. В чем задумка расторжения со словами, что он опоздал на сборы, не понял»
2вчера, 20:22
Сергей Самсонов об Овечкине: «Великий игрок, забивает по 40 голов за сезон в свои годы, это уникально. Экс-вратари говорят, что не могут прочитать его бросок, понять, куда шайба полетит»
вчера, 19:45
КХЛ не аннулировала контракт Ливо с «Салаватом» «ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста»
3вчера, 19:32
Агент Ливо о будущем форварда: «С «Салаватом» будем судиться, может. В КХЛ у нас порядка 5 предложений, возможно, это будет НХЛ или Швейцария»
15вчера, 19:07
Павел Дацюк: «Детройт» выйдет в финал конференции. «Флориде» будет сложно завоевать третий Кубок Стэнли подряд, мотивация не та»
8вчера, 18:49
Быков об уходе Ливо из «Салавата»: «Зная его качество как игрока – согласитесь, не просто так контракт был разорван. Сложно комментировать решение клуба»
3вчера, 18:38
Ко всем новостям
Последние новости
Капитан «Ак Барса» Марченко: «Мне нравится теннис, Федерер – лучший в истории. Моя супруга – бывшая теннисистка, играем в свободное время»
1вчера, 21:11
«Миннесота» подписала с Джеком Джонсоном просмотровый контракт. У 38-летнего защитника 1228 матчей в НХЛ и 342 очка
вчера, 20:59
Дацюк о Демидове: «Скромный, но дерзкий на льду, за ним приятно наблюдать. Хотелось бы, чтобы таких игроков было больше»
1вчера, 20:07
Михаил Фисенко: «Деньги отдаю жене, своими не владею. В наше время важно быть грамотным в финансовых вопросах»
3вчера, 19:21
Анвар Гатиятулин: «Джентльмены удачи» и «Берегись автомобиля» – мои любимые фильмы, музыка – Высоцкий, еда – куриные котлеты, я не привередлив»
1вчера, 18:25
Новичок «Ак Барса» Калынак: «Если бы не хоккей, играл бы в гольф. В Казани хорошее поле, хотелось бы выбраться на него. Я вырос в маленьком городе на ферме, мог стать механиком»
вчера, 17:13
Сергей Самсонов о США: «Разницы в менталитете не замечаю, плохого отношения к русским там нет. Американцам интересно, спрашивают, как обстановка в России»
1вчера, 16:28
«Северсталь» интересуется форвардом «Локомотива» Лихачевым (Metaratings)
вчера, 16:12
Брылин о встрече Путина и Трампа: «Надеюсь на хороший диалог, взаимопонимание, позитивные моменты, которые будут после. Время покажет»
1вчера, 16:00
Правило о минимальной вместимости арен не будет распространяться на «Витязь» в случае возвращения в КХЛ
5вчера, 15:39