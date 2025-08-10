Алексеев о травме в плей-офф за «Вашингтон»: «Минус 6 зубов – три верхних выбиты с корнями, три нижних сколоты. Мне сделали временные пластины, крепящиеся к соседним зубам»

Александр Алексеев заявил, что потерял шесть зубов в матче плей-офф НХЛ.

В минувшем Кубке Стэнли российский защитник выступал за «Вашингтон ». В первой игре серии с «Монреалем» (3:2 ОТ, 4-1) Алексеев получил удар клюшкой по лицу от Джейка Эванса.

«Я был полон сил, хорошо играл, и в третьем периоде – бац, мне выбили зубы. Удаления не было, судьи сказали, что это «часть завершающего движения».

И все – минус шесть зубов. Три верхних полностью выбиты, вместе с корнями. Три нижних сколоты, один сломался внутри.

Я пошел в раздевалку, но вернулся [в овертайме]. К счастью, мы сразу забили – Ови попал. После игры я сразу же пошел к стоматологу и просидел там до трех часов ночи. Операция, швы… Они даже пытались вырвать один верхний зуб из десны плоскогубцами – безуспешно.

Позже мне сделали две пластины, которые крепятся к соседним зубам. Нижние просто подпилили и поставили коронки.

Пластины временные – в постоянных нет смысла. Потому что если их снова выбьют, может быть перелом черепа – штифты войдут в челюсть», – сказал защитник «Питтсбурга» Александр Алексеев .

Алексеев перешел в «Питтсбург» из «Вашингтона». Контракт – на год с кэпхитом 775 тысяч долларов