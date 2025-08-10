Агент Чинахова о возможном обмене игрока из «Коламбуса»: «Процесс идет, мы в диалоге с клубом. Есть договоренность, что вся информация остается внутри»

Агент Егора Чинахова прокомментировал возможный обмен игрока из «Коламбуса».

Ранее 24-летний форвард запросил обмен в другой клуб. Сообщалось , что им интересуется «Баффало».

– Вы общаетесь с «Коламбусом» насчет Егора Чинахова?

– Мы постоянно находимся в диалоге с клубом. Все нормально, процесс идет.

– В диалоге насчет обмена в другую команду?

– Не могу комментировать, так как у нас есть договоренность с клубом о том, что вся информация остается внутри.

Пока эту ситуацию не комментируем ни они, ни мы, – сказал агент игрока Шуми Бабаев .

Агент Чинахова: «Будем надеяться, что Егор начнет сезон в другой команде НХЛ»