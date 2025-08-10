Алексеев о том, что «Вашингтон» не продлил с ним контракт: «Все к этому шло. Учитывая, как мало я играл – даже рад, что так сложилось»

Александр Алексеев оценил решение «Вашингтона» не продлевать с ним контракт.

Российский защитник был задрафтован «Кэпиталс» в первом раунде под общим 31-м номером в 2018 году. Он провел за клуб 94 матча с учетом плей-офф.

В межсезонье Алексеев становился ограниченно свободным агентом, но клуб не стал делать ему квалификационное предложение. После этого игрок вышел на рынок свободных агентов и подписал контракт с «Питтсбургом ».

«Все к этому шло. В начале или середине июня мне сказали, что не будут продлевать мой контракт. Я ничуть не удивился. Учитывая, как мало я играл, я даже рад, что все так сложилось.

Когда я подписывал двухлетний контракт, мне сказали: «Будь готов играть в каждом матче. У тебя был хороший сезон – будь готов». Я усердно работал все лето, приехал в тренировочный лагерь, а потом они начали подписывать других игроков.

Что есть, то есть. Я благодарен «Вашингтону » и с нетерпением жду следующего сезона в «Питтсбурге», – сказал Александр Алексеев .

Алексеев о травме в плей-офф за «Вашингтон»: «Минус 6 зубов – три верхних выбиты с корнями, три нижних сколоты. Мне сделали временные пластины, крепящиеся к соседним зубам»