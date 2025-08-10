Артюхин про Ovi Cup: «Саша – огромный молодец, Ковальчук устраивает детский турнир в Туле. Здорово, что ребята это организовывают»

Евгений Артюхин оценил проведение в Мытищах «Кубка Овечкина».

В детском турнире приняли участие 24 команды из России, Беларуси и Казахстана. В последний день соревнований состоялся гала-матч с участием звезд спорта.

«Я позитивно к этому отношусь. Саша – огромный молодец, устраивает такие турниры для детей.

Это же шикарная возможность увидеть звезд, подойти к ним и сфотографироваться. Сашу мы можем увидеть только по телевизору, а тут появилась такая возможность посмотреть на него воочию.

Слышал, что и Илья Ковальчук устраивает свой детский турнир в Туле. Здорово, что ребята организовывают все это.

У меня в прошлом году была возможность поучаствовать в Ovi Cup. Это очень здорово», – сказал бывший игрок сборной России Евгений Артюхин .

