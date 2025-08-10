  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин о возможности сыграть вместе с сыном Сергеем на профессиональном уровне: «В 55 лет я не готов»
2

Овечкин о возможности сыграть вместе с сыном Сергеем на профессиональном уровне: «В 55 лет я не готов»

Александр Овечкин не видит возможности сыграть с сыном на уровне профи.

Вчера Команда Овечкина обыграла Команду Дацюка в рамках матча звезд на Ovi Cup – 11:7. 

В составе победителей четыре шайбы забросил шестилетний Сергей Овечкин – старший сын капитана «Вашингтона» и лучшего снайпера в истории НХЛ.

«Хотел бы сыграть с сыном на профессиональном уровне? Я уже выходил с ним на лед год назад, тогда и сбылась моя мечта.

Через 15 лет мне будет уже 55. В 55 лет я не готов играть в профессиональный хоккей», – сказал Овечкин. 

Новый праздник Овечкина: зарядил сына на покер и показал клюшку, которой побил рекорд

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoНХЛ
logoВашингтон
товарищеские матчи
logoАлександр Овечкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов про Овечкина: «Была мечта стать чемпионом Олимпиады, но злые дядя отняли ее, не имея оснований. Будем надеяться и верить в доброго дядю»
339 августа, 19:55
Ротенберг про Кубок Овечкина: «Спасибо Александру, правительству Московской области и организаторам. Такие события вдохновляют детей, дают веру в свои силы и желание двигаться вперед»
159 августа, 19:30
Овечкин дал совет молодому поколению хоккеистов: «Главное – любить дело, отдавать душу. Если поставлена цель, нужно к ней идти. Слушаться родителей и наставников»
19 августа, 18:20
Дацюк о поражении от команды Овечкина в гала-матче: «Нужно было держать другого Ови, но не получилось. Когда вокруг дети кричат, кидают в тебя чем‑то, это классно»
29 августа, 16:41
Овечкин об Ovi Cup: «Огромное спасибо участникам и губернатору Воробьеву за организацию. Это праздник для детей, на следующий год будет намного лучше»
19 августа, 11:01
Главные новости
Кубок Минска. «Адмирал» играет с «Ладой»
216 минут назадLive
Фетисов о потолке зарплат в РПЛ: «В КХЛ он заработал. Видим результаты, клубы-олигархи вылетают на ранних стадиях плей-офф»
941 минуту назад
Агент Юдина: «Надеялись, что он будет играть за «Салават», но из-за финансовых трудностей Уфы контракт был расторгнут. Мы в переговорах с клубами, все должно разрешиться в ближайшие дни»
351 минуту назад
Роман Ротенберг: «Хоккей – спорт номер один в России для меня. В нем сочетаются все нужные для мужчины качества. Но я люблю и футбол, баскетбол»
34сегодня, 10:14
Сергей Самсонов: «Кузнецов – креативный игрок, может сделать что-то из ничего. Он сможет показать свое мастерство в НХЛ, если представится возможность»
3сегодня, 09:44
Зюзин о «Салавате»: «Хмелевски – мотор клуба, но даже Гретцки меняли в свое время. По Ливо были интересные варианты в июне, сейчас вакансий крайних форвардов мало, бюджеты сформированы»
2сегодня, 09:19
Депутат Журова: «Овечкин до 50 лет сможет играть, если захочет. Невероятная генетика. Допускаю, что он может стать тренером – у него потрясающий опыт»
7сегодня, 08:59
Агент Карпухина: «Ларионов не видит его в составе СКА. Илья готовится к сезону по индивидуальной программе, пока не подпишет контракт с новой командой»
3сегодня, 08:23
Овечкин посетит матч звезд Дацюка в Екатеринбурге: «Обязательно прилечу к Паше, не могу пропустить этот день»
3сегодня, 08:14
Дегтярев об ужесточении лимита в РПЛ: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста»
128сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
Каменский о возможном введении потолка зарплат в РПЛ: «Команды уравниваются, нет олигархов. Чем больше наших ребят будет играть, тем больше российских звезд появится, как это происходит в хоккее»
219 минут назад
Александр Кадейкин: «В раздевалке «Трактора» хорошая атмосфера. Видно, что ребята отдохнули, набрались эмоций. Сегодня впервые вышли на лед, нам сразу дали понять, что легко не будет»
29 минут назад
Барак о закрытии «Витязя»: «Расстроился, ведь я начал свою карьеру в КХЛ в этом клубе. Могу сказать только хорошее об организации»
сегодня, 09:57
Агент Михеева про слухи о проблемах с сердцем: «Ничего не известно еще, он просто проходит УМО. Не понимаю, зачем об этом так писать, только родителей взбудоражили и все»
сегодня, 09:30
Майк Джонсон об игре Брэди Ткачака на Турнире четырех наций: «Он был Капитаном Америкой. Он был невероятен. Это свидетельство того, как он может влиять на успех команды»
сегодня, 08:49
Барак о Магнитогорске: «Это не совсем то, к чему я привык. Конечно, город отличается от Москвы. Но ребята мне уже показали классные рестораны»
6сегодня, 07:57
«Лада» показала форму для предсезонных матчей. Она посвящена предстоящему 50-летию клуба
сегодня, 06:55Фото
Глава Самарской области о ЦСК ВВС: «Наша задача – развивать клуб и систему хоккея в регионе. Мы наметили большие планы вместе с нашими надежными партнерами»
1сегодня, 06:40
«Сибирь» назначила Ираклия Наскидашвили тренером по функциональной подготовке. Мастер спорта по греко-римской борьбе работал в академии «Авангарда»
сегодня, 06:27
Форвард «Калгари» Клапка о Пастрняке: «В Чехии он подобен богу. Настоящая суперзвезда. Все молодые хоккеисты хотят быть похожими на него»
2сегодня, 05:10