Овечкин о возможности сыграть вместе с сыном Сергеем на профессиональном уровне: «В 55 лет я не готов»
Александр Овечкин не видит возможности сыграть с сыном на уровне профи.
Вчера Команда Овечкина обыграла Команду Дацюка в рамках матча звезд на Ovi Cup – 11:7.
В составе победителей четыре шайбы забросил шестилетний Сергей Овечкин – старший сын капитана «Вашингтона» и лучшего снайпера в истории НХЛ.
«Хотел бы сыграть с сыном на профессиональном уровне? Я уже выходил с ним на лед год назад, тогда и сбылась моя мечта.
Через 15 лет мне будет уже 55. В 55 лет я не готов играть в профессиональный хоккей», – сказал Овечкин.
Новый праздник Овечкина: зарядил сына на покер и показал клюшку, которой побил рекорд
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
