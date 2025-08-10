Овечкин о возможности сыграть вместе с сыном Сергеем на профессиональном уровне: «В 55 лет я не готов»

Александр Овечкин не видит возможности сыграть с сыном на уровне профи.

Вчера Команда Овечкина обыграла Команду Дацюка в рамках матча звезд на Ovi Cup – 11:7.

В составе победителей четыре шайбы забросил шестилетний Сергей Овечкин – старший сын капитана «Вашингтона » и лучшего снайпера в истории НХЛ .

«Хотел бы сыграть с сыном на профессиональном уровне? Я уже выходил с ним на лед год назад, тогда и сбылась моя мечта.

Через 15 лет мне будет уже 55. В 55 лет я не готов играть в профессиональный хоккей», – сказал Овечкин.

