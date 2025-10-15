Свечков остался без очков в первых 4 играх на старте сезона НХЛ. У форварда «Нэшвилла» 2 броска, «+1» и 56% на точке за 14:30 в матче с «Торонто»

Федор Свечков остался без очков в первых 4 матчах на старте сезона НХЛ.

Форвард «Нэшвилла » принял участие в игре регулярного чемпионата против «Торонто » (4:7).

В 4 играх в текущем сезоне у 22-летнего россиянина нет результативных действий при нейтральной полезности, 10 бросках в створ, 34,5% на точке вбрасывания и среднем времени на льду 13:02.

Сегодня Федор (14:30, 1:35 – в большинстве, 1:44 – в меньшинстве) завершил игру с полезностью «+1». В его активе 2 броска в створ, 1 силовой прием и 5 выигранных вбрасываний из 9 (55,6%).

В прошлом сезоне Свечков набрал 17 (8+9) баллов в 52 играх за «Предаторс» при полезности «минус 17».