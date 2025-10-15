1

Овечкин против «Тампы»: 3 броска, 3 хита за 18:33 (5:18 – в большинстве). У него 0+2 в 4 играх

Александр Овечкин не отметился голевыми действиями в матче НХЛ с «Тампой» (3:2 ОТ).

В 4 играх текущего сезона на счету капитана «Вашингтона» 2 (0+2) очка.

Сегодня за 18:33 (5:18 – в большинстве) у 40-летнего россиянина 3 броска в створ ворот (3 были заблокированы, 1 – мимо), 3 силовых приема, 1 потеря шайбы, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».

Источник: сайт НХЛ
