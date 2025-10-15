Кучеров сделал передачу в матче с «Вашингтоном» – 997-е очко в регулярках НХЛ. У форварда «Тампы» 2+1 и «минус 8» в 4 играх сезона
Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче НХЛ с «Вашингтоном» (2:3 ОТ).
На 42-й минуте форвард «Тампы» ассистировал Брэйдену Пойнту, который реализовал большинство (2:1).
Всего в 4 играх сезона у Кучерова 3 (2+1) очка с общей полезностью «минус 8».
Ему осталось набрать 3 балла, чтобы достигнуть отметки 1000 очков за карьеру в регулярках (сейчас 997 в 807 играх, 359+638).
Сегодня за 21:05 – лучший показатель среди форвардов «Лайтнинг» (3:26 – в большинстве) – у россиянина 2 броска в створ ворот (1 был заблокирован, 2 – мимо), 2 потери шайбы, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
