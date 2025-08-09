Дацюк о поражении от команды Овечкина в гала-матче: «Нужно было держать другого Ови, но не получилось. Когда вокруг дети кричат, кидают в тебя чем‑то, это классно»

Павел Дацюк высказался о поражении в гала-матче от команды Александра Овечкина.

Сегодня состоялся гала-матч между командами Овечкина и Дацюка (11:7). Сын Овечкина Сергей забросил четыре шайбы.

– Каково играть с Ови и против него?

– Все замечательно, матч был дружеский, дружки на льду и вне льда. Нужно было держать другого Ови, но не получилось.

– Сегодня было много детей. Как ощущения?

– Когда вокруг дети кричат, кидают в тебя чем‑то, это классно. Незабываемая энергия, ради которой можно приехать хоть с края света, – сказал бывший нападающий «Детройта» и сборной России.