Дацюк о поражении от команды Овечкина в гала-матче: «Нужно было держать другого Ови, но не получилось. Когда вокруг дети кричат, кидают в тебя чем‑то, это классно»
Павел Дацюк высказался о поражении в гала-матче от команды Александра Овечкина.
Сегодня состоялся гала-матч между командами Овечкина и Дацюка (11:7). Сын Овечкина Сергей забросил четыре шайбы.
– Каково играть с Ови и против него?
– Все замечательно, матч был дружеский, дружки на льду и вне льда. Нужно было держать другого Ови, но не получилось.
– Сегодня было много детей. Как ощущения?
– Когда вокруг дети кричат, кидают в тебя чем‑то, это классно. Незабываемая энергия, ради которой можно приехать хоть с края света, – сказал бывший нападающий «Детройта» и сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
