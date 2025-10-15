Свечников остался без очков в первых 3 играх на старте сезона НХЛ. У него 1 бросок, 3 потери и «+1» за 13:30 в матче с «Сан-Хосе»

Андрей Свечников остался без очков в первых 3 играх на старте сезона НХЛ.

Форвард «Каролины» принял участие в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе » (5:1).

В 3 играх в сезоне на счету 25-летнего россиянина нет результативных действий при 6 бросках в створ и полезности «+1».

Сегодня Свечников (13:30, 3:18 – в большинстве) завершил игру с полезностью «+1». У него 1 бросок в створ и 3 потери.