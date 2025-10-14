Ги Буше высказался о победе «Авангарда» в матче с «Трактором» (8:5).

– Восемь шайб – это классная игра «Авангарда» в атаке или прорехи в обороне «Трактора»?

– Ничего плохого об оппоненте не скажу. «Трактор» – отличная атакующая команда с прекрасным тренером. Мы фокусировались на себе. А наша атака строится в том числе на наших защитниках.

В современном хоккее, включая НХЛ, так – если вы хотите побеждать, то очень важно иметь уверенную защиту. Потому что защитники начинают атаку, они часть атакующей схемы, они могут много бросать по воротам.

В прошлом году я для себя отметил «Металлург », у которого отличная оборона, где классно двигают шайбу. Для меня не было сюрпризом, что они выиграли Кубок Гагарина. То же самое скажу и про «Локомотив », где габаритная защита, умеющая хорошо двигать шайбу. Если у вас нет обороны, то и в чемпионате вы не победите.

– В прошлом матче вратарь «Трактора» Сергей Мыльников пропустил только одну шайбу. Вы его изучали?

– Мы изучаем всех вратарей, но это не моя работа, а тренера голкиперов. Он отлично с этим справляется. В недавнем матче с «Автомобилистом» мы совершили 95 бросков. Это показывает, что против всех вратарей важно играть настырно. Нужно заслонять, устраивать хаос у ворот, набрасывать туда шайбу. Нужно просто быть упорным на пятаке.

– Вы довольны игрой бывших игроков «Трактора» – Артема Блажиевского и Михаила Котляревского?

– Да, они сделали для нас много хорошего. Они принесли в команду и габариты, и скорость. В последних матчах Блаж проявляет себя невероятно как по силовым приемам, так и по работе с шайбой, по катанию. Оба отлично вписались в команду и в нашу игровую модель, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

