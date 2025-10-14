Кудашов о 2:3 от «Шанхая»: «Нам не хватило одного гола. Игра похожа на ту, которая была дома, за исключением того, что там смогли войти в овертайм»
Алексей Кудашов подвел итоги матча против «Шанхая» (2:3).
– Игра похожа на ту, которая была дома, за исключением того, что там смогли войти в овертайм. Сегодня нам не хватило одного гола. Равные игры.
– Есть много защитников из МХЛ и ВХЛ, которые успели себя проявить на старте сезона. При этом в основной команде есть те, у кого начало не задалось. Получат ли свой шанс молодые игроки?
– Да, мы следим и за МХЛ, и за ВХЛ. Все получат шанс, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
