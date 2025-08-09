Овечкин дал совет молодому поколению хоккеистов: «Главное – любить дело, отдавать душу. Если поставлена цель, нужно к ней идти. Слушаться родителей и наставников»
Александр Овечкин дал совет молодым хоккеистам.
9 августа состоялся гала-матч между командами Александра Овечкина и Павла Дацюка (11:7) в рамках Ovi Cup – с участием звезд спорта и шоу-бизнеса.
– Какой совет можете дать молодому поколению хоккеистов?
– Главное, любить свое дело. Отдавать душу.
Если поставлена цель, нужно к ней идти. Слушаться родителей и наставников, – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
