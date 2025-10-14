Михаил Кравец высказался о драке после стартового вбрасывания в матче с «Сибирью».

Сегодня Александр Лукин и Мэйсон Морелли подрались на первой секунде матча «Барыс» – «Сибирь» (3:4 Б).

– Не знаю, что там было, но я услышал, что что-то произошло на разминке. С одной стороны, мы победили в драке, с другой – потеряли первого центра. Считаю, что в данной ситуации этого лучше не делать.

– В заявке «Барыса» остается одно свободное место. Не думали заявить на матч еще одного нападающего?

– Да, у меня есть пара форвардов [тренер нападающих Александр] Савченков – Кравец. К сожалению, уровню КХЛ соответствуют только те игроки, которые находятся здесь, – сказал главный тренер «Барыса» Михаил Кравец.

«Барыс» проиграл 6-й матч подряд. Команда Кравеца уступила «Сибири» по буллитам

👊 Драка на первой секунде! Игроки «Барыса» и «Сибири» начали матч словно в олдскульной НХЛ