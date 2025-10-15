Мэттьюс вышел на 2-е место в истории «Торонто» по победным голам (64), обогнав Кеона. Рекорд у Сундина (79)

Остон Мэттьюс вышел на 2-е место в истории «Торонто» по победным голам (64).

Капитан «Мэйпл Лифс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом » (7:4). Его первый гол (5:2) в итоге стал победным в игре.

На счету 28-летнего американца 4 (3+1) очка в 4 играх в текущем сезоне при полезности «+4». За карьеру у него 404 шайбы и 731 очко в 633 играх в регулярках.

Мэттьюс вышел на 2-е место в истории клуба по числу победных шайб, обогнав Дэйва Кеона (64 против 63). Рекордом владеет Матс Сундин (79).