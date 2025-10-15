  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Исаков о том, попало ли «Торпедо» в кризис: «Есть определенные моменты по игре в обороне. Они общие, это касается всех, будем разбираться»
0

Исаков о том, попало ли «Торпедо» в кризис: «Есть определенные моменты по игре в обороне. Они общие, это касается всех, будем разбираться»

Алексей Исаков высказался после игры с минским «Динамо» (1:7).

«Торпедо» проиграло 5 из 6 последних матчей.

– Не кажется ли вам, что «Торпедо» попало в кризис? Только одна победа в последних шести матчах. Разница шайб 12:28.

– Да, есть определенные моменты по игре в обороне. Но они общие, и это касается всех – не отдельно защитников, нападающих или вратарей. Будем разбираться с этим.

– Вы сегодня лишь один раз играли в большинстве. Может, этого не хватило, чтобы забить больше, чем один гол?

– Может быть и десять попыток в большинстве, а ты не забьешь. Ребята – молодцы, что реализовали именно большинство. Но этого мало.

– Почему сегодня в составе отсутствовали Кирилл Воронин и белорус Андрей Белевич?

– В предыдущем матче они играли. Мы решили сделать определенные изменения в составах, – сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков

«Торпедо» проиграло 5 из 6 последних матчей. Команда Исакова уступила минскому «Динамо» – 1:7

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoТорпедо
logoАлексей Исаков
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoКирилл Воронин
logoДинамо Минск
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Исаков об 1:7 от «Динамо» Минск: «Нужно, чтобы у каждого в «Торпедо» нашлось мужество, чтобы в первую очередь спросить с себя. Важно сделать правильные выводы»
4сегодня, 19:44
Лучший бомбардир ЦСКА Спронг временно отстранен от тренировок. Никитин недоволен поведением форварда («СЭ»)
40сегодня, 15:54
Игорь Ларионов казался новатором, но сильнее других застрял в прошлом
106вчера, 17:10
Главные новости
Выиграйте хоккейную джерси Спортса» за 12 несложных вопросов! Такое не купить
16 минут назадТесты и игры
Брэди Ткачак пропустит минимум 4 недели из-за травмы руки
56 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Тампу», «Рейнджерс» против «Эдмонтона», «Даллас» сыграет с «Миннесотой», «Питтсбург» в гостях у «Анахайма»
49сегодня, 21:01
Галлан о том, что «Шанхай» – 1-й на Западе, а СКА – 8-й: «У них не задался старт, это хороший клуб. Я больше переживаю за свою команду. Последние 10 матчей сыграли здорово»
2сегодня, 20:59
«Монреаль» продлил контракты с Гортоном и Кентом Хьюзом на 5 лет
1сегодня, 20:47
Исаков об 1:7 от «Динамо» Минск: «Нужно, чтобы у каждого в «Торпедо» нашлось мужество, чтобы в первую очередь спросить с себя. Важно сделать правильные выводы»
4сегодня, 19:44
Роман Ротенберг о 3:0 с Боливией: «Всех с победой! Россия вперед! Ждем всех в Новосибирске на матче сборной по хоккею. Вместе мы сила!»
9сегодня, 19:36
«Шанхай» выиграл 6 из 7 последних матчей. Команда Галлана вышла на 1-е место на Западе
22сегодня, 19:13
Роман Ротенберг о 3:0 с Боливией: «Вперед, Россия! 🇷🇺 ❤️»
22сегодня, 18:59Фото
КХЛ. «Шанхай» победил «Динамо» Москва, «Авангард» забил 8 голов «Трактору», «Салават» проиграл «Ак Барсу», «Динамо» Минск разгромило «Торпедо»
328сегодня, 18:48
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев об ошибке с голом СКА: «Комментариям тренеров желательно быть более корректными. Не надо приписывать победу себе, потому что вроде бы счастье было на их стороне»
19 минут назад
Квартальнов о 7:1 с «Торпедо»: «Счет хороший. И в реализации было неплохо, и 3-й период идет в зачет, но проблемы были. Демченко дал нам много шансов выиграть»
32 минуты назад
Кудашов о 2:3 от «Шанхая»: «Нам не хватило одного гола. Игра похожа на ту, которая была дома, за исключением того, что там смогли войти в овертайм»
2сегодня, 20:26
Ги Буше: «Атака «Авангарда» строится в том числе на защитниках. В современном хоккее, включая НХЛ, так – если вы хотите побеждать, то очень важно иметь уверенную оборону»
сегодня, 20:14
Кравец о потасовке на 1-й секунде матча с «Сибирью»: «С одной стороны, мы победили в драке, с другой – потеряли первого центра. Этого лучше не делать»
сегодня, 19:59
Гру о 5:8: «Когда даешь столько шансов против «Авангарда», такая хорошая команда их обязательно реализует»
2сегодня, 19:52
Гатиятулин о 1-м голе Хмелевски за «Ак Барс»: «Даем Саше время на адаптацию, мы рады за него. Он много полезных вещей делал в прошлых матчах и добавил нам стабильности в составе»
сегодня, 19:26
«Торпедо» проиграло 5 из 6 последних матчей. Команда Исакова уступила минскому «Динамо» – 1:7
3сегодня, 18:52
Буцаев о драке на 1-й секунде матча «Барыс» – «Сибирь»: «Нормально к этому отношусь: договорились, сбросили перчатки, все было честно и по-мужски. Такие вещи могут украшать игры»
1сегодня, 18:28
Гатиятулин после 4:1 с «Салаватом»: «Для «Ак Барса» на этом этапе важно сохранять стабильность, которой не хватало в прошлом сезоне. Летом работали над этим. И сейчас есть победная серия»
2сегодня, 17:14