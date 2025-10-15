Исаков о том, попало ли «Торпедо» в кризис: «Есть определенные моменты по игре в обороне. Они общие, это касается всех, будем разбираться»

Алексей Исаков высказался после игры с минским «Динамо» (1:7).

«Торпедо» проиграло 5 из 6 последних матчей.

– Не кажется ли вам, что «Торпедо» попало в кризис? Только одна победа в последних шести матчах. Разница шайб 12:28.

– Да, есть определенные моменты по игре в обороне. Но они общие, и это касается всех – не отдельно защитников, нападающих или вратарей. Будем разбираться с этим.

– Вы сегодня лишь один раз играли в большинстве. Может, этого не хватило, чтобы забить больше, чем один гол?

– Может быть и десять попыток в большинстве, а ты не забьешь. Ребята – молодцы, что реализовали именно большинство. Но этого мало.

– Почему сегодня в составе отсутствовали Кирилл Воронин и белорус Андрей Белевич?

– В предыдущем матче они играли. Мы решили сделать определенные изменения в составах, – сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков .

«Торпедо» проиграло 5 из 6 последних матчей. Команда Исакова уступила минскому «Динамо» – 1:7