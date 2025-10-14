Гру о 5:8: «Когда даешь столько шансов против «Авангарда», такая хорошая команда их обязательно реализует»

Бенуа Гру высказался после матча матча с «Авангардом» (5:8).

– Мог ли «Трактор» сыграть строже, меньше удаляться и проявлять эмоций, потому что у «Авангарда» очень хорошее большинство?

– Таким был наш план – не попадать в бокс штрафников. Но по большинству мы выступили нормально (три попытки у нас, две у соперника). А вот меньшинство у нас не очень получилось. Мы позволили сделать 12-13 бросков по нашим воротам.

А вот у «Авангарда» лучшее большинство в лиге. Там много хороших игроков. Разумеется, мы об этом знали. Но это хоккей, так бывает.

– «Трактор» отдыхал на один день больше «Авангарда». Это пошло вам на пользу или нет?

– Нет. «Авангард», проиграв нам 1:5, приехал в Челябинск абсолютно готовым. И воспользовался всеми возможностями, которые мы ему дали. А когда ты даешь столько шансов против «Авангарда», такая хорошая команда их обязательно реализует, – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .

«Авангард» одержал 5-ю победу в 7 последних играх – 8:5 с «Трактором». Потуральски набрал 4 очка, Шарипзянов, Рашевский и Григоренко – по 3 балла

«Трактор» и «Авангард» выдали лучший матч сезона – 13 шайб, замена вратаря, 10 бросков защитника