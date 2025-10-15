Плющев об ошибке с голом СКА: «Комментариям тренеров желательно быть более корректными. Не надо приписывать победу себе, потому что вроде бы счастье было на их стороне»

Владимир Плющев оценил ситуацию с ошибочным голом СКА.

13 октября СКА обыграл «Автомобилист» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В третьем периоде защитник петербуржцев Андрей Педан забил гол, который позже был признан засчитанным неверно , поскольку шайба влетела в ворота с внешней стороны сетки. Судья видеоповторов пожизненно отстранен от работы на матчах КХЛ.

«Существует, наверное, регламент. В соответствии с регламентом надо действовать, ничего особенного здесь придумывать не надо. То, что КХЛ оперативно разъяснила всю ситуацию и принесла свои извинения, это достаточно положительный момент в этой ситуации.

Такие матчи не переигрываются даже из-за ошибки судей. На чемпионате мира по футболу в 1966 году Тофик Бахрамов засчитал гол в ворота Германии, которого не было. Но, правда, определили, что его не было, через 25 лет с помощью компьютерной электроники. Но матч был сыгран, и золотые медали получили не немцы, а англичане. Это спорт.

Другой вопрос, что, конечно, комментариям тренеров желательно быть более корректными. Не надо приписывать победу себе, потому что вроде бы счастье было на их стороне. Это ошибка судейская. И за это судья понес, думаю, наверное, справедливое наказание. А все остальное в общем-то уже лирика», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

