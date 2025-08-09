Овечкин об Ovi Cup: «Огромное спасибо участникам и губернатору Воробьеву за организацию. Это праздник для детей, на следующий год будет намного лучше»

Александр Овечкин заявил, что в следующем году Ovi Cup пройдет намного лучше.

Турнир среди детских команд проходит в Мытищах. Сегодня состоялся гала-матч между командами Овечкина и Дацюка (11:7) с участием звезд спорта и шоу-бизнеса. Шестилетний сын Александра Илья забросил четыре шайбы.

«Пришло столько болельщиков и детей! Огромное спасибо губернатору [Московской области] Андрею Воробьеву за организацию!

Конечно, рад за сына, вижу его прогресс, как и у Илюши (младшего сына – Спортс’‘). Будем делать все, чтобы Сергей продолжал в том же духе.

Участникам огромное спасибо. Приехали по первому зову. Это праздник для детей. На следующий год будет намного лучше», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин .

