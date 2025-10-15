Квартальнов о 7:1 с «Торпедо»: «Счет хороший. И в реализации было неплохо, и 3-й период идет в зачет, но проблемы были. Демченко дал нам много шансов выиграть»
– Счет хороший, да. И в реализации сегодня было неплохо, и третий период идет в зачет. Но у нас были проблемы, и Вася (вратарь Демченко) давал нам такие шансы. Игра всегда тонко находится. Голкипер подтащил – атака забила. Есть тут взаимосвязь.
И если положить руку на сердце, то Вася дал нам много шансов выиграть.
– Единственное меньшинство в матче – и вы опять пропускаете. Что там не получилось?
– Там все получилось. Там игрок бросил с очень крутой точки и попал. Вы видели, какой второй гол у нас забил Анас? Мастер же. А там примерно такая же ситуация. Шайба попала в ногу Криштофику и зашла в самую паутину. Бывают такие моменты.
Я согласен, нужно было как‑то контролировать диагональный пас. Но тут сказалось мастерство Кручинина. Он так выгнулся, бросил и с ходу попал. И еще был рикошет. Тут надо отдать должное, это была неберущаяся шайба. Бывают такие голы.
– Почему сегодня даже в заявке отсутствовал Зак Фукале?
– Заболел.
– Когда ждать возвращения в строй Брэйди Лайла и Егора Борикова? Они пока в списке травмированных.
– Брэйди – чуть попозже. Ну, а Егор может вернуться со дня на день. Мы будем его смотреть, – сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.