Шестеркин – 3-я звезда матча с «Эдмонтоном» (0:2): 20 сэйвов из 21. Второй гол «Рейнджерс» пропустили в пустые ворота

Игорь Шестеркин признан третьей звездой матча НХЛ с «Эдмонтоном» (0:2).

Голкипер «Рейнджерс» отразил 20 бросков из 21 в этой игре. Вторую шайбу «Ойлерс» забросили на 59-й минуте в пустые ворота.

Всего в 4 матчах текущего сезона у россиянина 2 победы при 97,1% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 0,76.