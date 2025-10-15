Шестеркин – 3-я звезда матча с «Эдмонтоном» (0:2): 20 сэйвов из 21. Второй гол «Рейнджерс» пропустили в пустые ворота
Игорь Шестеркин признан третьей звездой матча НХЛ с «Эдмонтоном» (0:2).
Голкипер «Рейнджерс» отразил 20 бросков из 21 в этой игре. Вторую шайбу «Ойлерс» забросили на 59-й минуте в пустые ворота.
Всего в 4 матчах текущего сезона у россиянина 2 победы при 97,1% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 0,76.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости