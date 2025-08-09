Ротенберг про Кубок Овечкина: «Спасибо Александру, правительству Московской области и организаторам. Такие события вдохновляют детей, дают веру в свои силы и желание двигаться вперед»

Роман Ротенберг поделился мыслями касательно итогов Кубка Овечкина.

«Завершили Кубок Овечкина ярким событием – гала-матчем, который собрал на льду легенд нашего хоккея, известных спортсменов, детей, родителей и друзей игры.

Это стало настоящим символом преемственности поколений – когда опыт мастеров передается юным хоккеистам, а энергия молодежи вдохновляет тех, кто уже прошел путь от первых шагов на льду до больших побед. Атмосфера была невероятной, а эмоции – искренними.

Поздравляю ЦСКА с заслуженной победой на турнире. Отдельные поздравления «Ак Барсу » со вторым местом и «Локомотиву » с бронзой – отличные результаты и достойная борьба до финальной сирены.

Спасибо всем 24 командам, которые приняли участие в Кубке, за красивый хоккей, азарт и волю к победе. Вы сделали этот турнир по-настоящему ярким.

Особая благодарность ребятам академии «Динамо», которую представляли сразу три команды: московское «Динамо», «Динамо Санкт-Петербург» и «Красная Машина Юниор». Вы показали настоящий характер, самоотдачу и высокий уровень игры на протяжении всего Кубка, а главное – получили бесценный игровой опыт, который сделает вас еще сильнее.

Спасибо Александру Овечкину, правительству Московской области и всем организаторам за отличную работу и заботу о каждом участнике. Такие события вдохновляют детей, дают им веру в свои силы и желание двигаться вперед.

Гала-матч Кубка Овечкина подарил юным хоккеистам и болельщикам эмоции, которые останутся в памяти навсегда», – написал член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг .

ЦСКА-2013 разгромил «Ак Барс» 10:0 в финале «Кубка Овечкина». У армейцев 8 побед в 8 матчах турнира с разницей шайб 124:8