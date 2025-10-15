Овечкин провел 1495-й матч в регулярках НХЛ и делит 25-е место в истории с Хаусли
Александр Овечкин провел 1495-й матч в НХЛ и делит 25-е место в истории.
Капитан «Вашингтона» принял участие в матче с «Тампой» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Эта игра стала для 40-летнего россиянина 1495-й в регулярках лиги за карьеру.
Он делит 25-е место по числу проведенных матчей с Филом Хаусли. На 24-м месте идет Майк Модано (1499).
Рекорд лиги принадлежит Патрику Марло (1779), рекорд среди европейских игроков – Яромиру Ягру (1733).
Среди игроков с действующими контрактами в лиге Овечкина опережает только защитник «Колорадо» Брент Бернс (1501).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Quant Hockey
