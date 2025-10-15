  • Спортс
Василевский начал сезон НХЛ с 3 матчей без побед – худший стартовый отрезок в карьере. У него 87,0% сэйвов и КН 4,08 на отрезке

Андрей Василевский впервые в карьере начал сезон НХЛ с 3 игр без побед .

Вратарь «Тампы» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (2:3 ОТ). 

31-летний россиянин отразил 25 бросков «Кэпиталс» из 28. До этого у него было два поражения в основное время. 

Для Василевского (87,0% сэйвов, коэффициент надежности 4,08) текущий стартовый отрезок без побед в 3 играх является худшим в карьере. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
