Василевский начал сезон НХЛ с 3 матчей без побед – худший стартовый отрезок в карьере. У него 87,0% сэйвов и КН 4,08 на отрезке
Андрей Василевский впервые в карьере начал сезон НХЛ с 3 игр без побед .
Вратарь «Тампы» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (2:3 ОТ).
31-летний россиянин отразил 25 бросков «Кэпиталс» из 28. До этого у него было два поражения в основное время.
Для Василевского (87,0% сэйвов, коэффициент надежности 4,08) текущий стартовый отрезок без побед в 3 играх является худшим в карьере.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости