Василевский начал сезон НХЛ с 3 матчей без побед – худший стартовый отрезок в карьере. У него 87,0% сэйвов и КН 4,08 на отрезке

Андрей Василевский впервые в карьере начал сезон НХЛ с 3 игр без побед .

Вратарь «Тампы » принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном » (2:3 ОТ).

31-летний россиянин отразил 25 бросков «Кэпиталс» из 28. До этого у него было два поражения в основное время.

Для Василевского (87,0% сэйвов, коэффициент надежности 4,08) текущий стартовый отрезок без побед в 3 играх является худшим в карьере.