Фетисов про Овечкина: «Была мечта стать чемпионом Олимпиады, но злые дядя отняли ее, не имея оснований. Будем надеяться и верить в доброго дядю»
Вячеслав Фетисов заявил, что у Александра Овечкина отняли мечту выиграть ОИ.
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.
Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года.
«У Саши была мечта стать чемпионом Олимпийских игр, но злые дядя отняли у него ее, не имея никаких оснований.
Думаю, Александр Овечкин собрал бы все силы, чтобы победить.
Будем надеяться и верить в доброго дядю. Болеть за команду с флагом и гимном», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
