Фетисов про Овечкина: «Была мечта стать чемпионом Олимпиады, но злые дядя отняли ее, не имея оснований. Будем надеяться и верить в доброго дядю»

Вячеслав Фетисов заявил, что у Александра Овечкина отняли мечту выиграть ОИ.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.

Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года.

«У Саши была мечта стать чемпионом Олимпийских игр, но злые дядя отняли у него ее, не имея никаких оснований.

Думаю, Александр Овечкин собрал бы все силы, чтобы победить.

Будем надеяться и верить в доброго дядю. Болеть за команду с флагом и гимном», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .