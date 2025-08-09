Депутат Свищев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Полная чушь. Овечкин в США и Вашингтоне – настоящий герой. Это было бы слишком дорого и вызвало бы большой скандал»

Дмитрий Свищев оценил желание администрации Джо Байдена исключить россиян из НХЛ.

Ранее появилась информация , что в 2024 году в США рассматривалась возможность исключить россиян из лиги, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина.

«Мне кажется, что это издание уже придумывает истории такого скользкого характера, им уже пора писать сценарии и снимать фильмы. Бредовые идеи могут возникать у самых высокопоставленных чиновников. Но это же не говорит о том, что ее кто-то воспринимает всерьез.

Посмотрите, что предлагают их сенаторы: у них что ни заседание, то новость, которая будоражит и трясет весь мир. Поэтому [возможная] высылка из США Овечкина и наших известных спортсменов для оказания давления при обмене каких-то шпионов – это полная чушь. Я считаю, что к этому не стоит относиться серьезно, потому что мы знаем, что Саша в США и Вашингтоне – настоящий герой.



Мы считаем его нашим национальным героем, а для них в Вашингтоне он кумир, который поднимает их хоккей на высочайший уровень в НХЛ . Поэтому никто высылать его не планировал, не планирует и не будет. Это было бы слишком дорого именно для самой Америки и вызвало бы большой скандал в стране.

А им в США такие скандалы не нужны. Они взрослые ребята и просчитывают наперед все эти проблемные вопросы», – сказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.