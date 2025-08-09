  • Спортс
  • Кожевников о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Импортная дурь, не верю западной прессе. Они придумывают, будоражат публику, а мы обсуждаем эту провокацию»
Кожевников о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Импортная дурь, не верю западной прессе. Они придумывают, будоражат публику, а мы обсуждаем эту провокацию»

Александр Кожевников не верит информации о возможном исключении россиян из НХЛ.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что администрация экс-президента США Джо Байдена в 2024 году рассматривала возможность исключить россиян из лиги, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина.

«Импортная дурь! Западной прессе не верю. Когда несут бред, даже не хочу это обсуждать.

Какая-то газетенка написала – американским изданиям верить нельзя. Они придумывают, а потом будоражат публику.

Такие новости вообще нужно запрещать. А мы потом обсуждаем эту дурь и провокацию», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Фетисов о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Сколько Байден понаделал, нам еще расхлебывать и расхлебывать. Это только слова, никто не дал бы этого сделать»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
